Village People, terrore sul palco: malore per Victor Wills, concerto sospeso

Il leader dei Village People Victor Willis ha avuto un malore a Palermo, durante il concerto al Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival svoltosi nel corso della serata di domenica 22 giugno. Il cantante, colto presumibilmente da un collasso con disidratazione, è stato soccorso immediatamente dai sanitari dell'organizzazione e portato in ambulanza presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia dove i medici gli hanno prestato le prime cure. Il concerto è stato sospeso .

La moglie di Victor Willis che era presente, visibilmente preoccupata, ha dichiarato che non era mai accaduto nulla del genere durante la lunga carriera dell'artista. "Il cantante - si legge in una nota dell'organizzazione - durante i due giorni di prove era apparso in ottima forma, manifestando grande entusiasmo per il progetto portato avanti con l'Orchestra Jazz Siciliana". Dopo i primi accertamenti ed esami medici, il leader dei Village People ha chiesto di firmare volontariamente le dimissioni, per tornare negli Stati Uniti come da programma.