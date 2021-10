Gigio Donnarumma, in piena notte nel cuore di Milano... dove lo beccano, i tifosi rossoneri che dicono di questa foto?

05 ottobre 2021 a

Festa grande per Zlatan Ibrahimovic e i suoi primi 40 anni. Girava infatti voce su un party che lo svedese avrebbe dovuto dare per la ricorrenza, una festa che effettivamente è stata celebrata, eccome. Il party, così come spiega corriere.it, si è tenuto in un hotel del centro di Milano, l'Hyatt Centric Milan Centrale, vicino a piazza Repubblica, l'inizio poco dopo la mezzanotte. Festa doppia, in verità: soltanto pochi minuti prima il Milan aveva sbancato a Bergamo contro l'Atalanta, un 2-3 fondamentale nella corsa scudetto dove i rossoneri, pur privi di Zlatan, sono sempre più lanciati.

Ad organizzare la festa a Ibrahimovic - a sorpresa, il diretto interessato non ne sapeva nulla - è stata la moglie, Helena, che proprio in questi giorni ha raggiunto il fuoriclasse svedese a Milano, accompagnata dai figli. Sulla vetrata dell'hotel una scritta composta con le luci delle stanze che creava un "40", proprio come gli anni appena compiuti dal bomber "eterno". Per inciso, Zaltan, per il compleanno si è anche fatto un "modesto regalino", una Ferrari SF90 Spider, costo 500mila euro.

Alla festa presenti gli amici di Ibrahimovic e i compagni di squadra. Tra chi è stato avvistato, anche i dirigenti Paolo Maldini e Riky Massara, arrivati direttamente da Bergamo, l’ex ad rossonero Galliani e l’ex giocatore, tecnico e bandiera milanista Rino Gattuso. Ma non solo. Ecco anche Stefano Pioli, Paul Pogba, il (suo) manager Mino Raiola, Verratti, Cassano e Moggi, Sirigu, Zambrotta, Ambrosini, Oddo. E, fermi tutti, è spuntato anche Gigio Donnarumma, a Milano per la partita della nazionale, dove è atteso da una sonora contestazione dei tifosi del Milan, che avrebbero già organizzato una (brutta) accoglienza al loro ex portiere. E chissà cosa ne pensano, i tifosi, dell'invito rivolto da Zlatan a Gigio...

