Gianluigi Donnarumma ricoperto di fischi? "Ha dato tutto fino all'ultimo giorno ma...": cosa sa Stefano Pioli

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Franco Ordine per il Giornale. L’allenatore del Milan sta vivendo un momento di grazia, con la sua squadra che è sempre più competitiva in Serie A e sta vendendo cara la pelle anche al ritorno in Champions League, dove però sono arrivate due sconfitte sfortunate contro Liverpool e Atletico Madrid. Pioli ha però parlato anche del recente passato, e in particolare di Gianluigi Donnarumma.

Il numero uno azzurro, protagonista assoluto nella vittoria di Euro 2020, è stato fischiato costantemente dal pubblico di San Siro di fede rossonera in occasione della semifinale di Nations League persa 2-1 contro la Spagna. A riguardo Pioli ha reso delle dichiarazioni piuttosto diplomatiche: “Gigio ha dato tutto per il Milan fino all'ultimo giorno e il club ha ricambiato proteggendolo e pagandolo fino all'ultimo giorno. Il presidente Scaroni è intervenuto il giorno prima di Italia-Spagna chiedendo che non venisse accolto con i fischi. Poi entrano in gioco la passione e i sentimenti. L'enorme relazione che c'è tra la tifoseria e il calciatore è fatta di tanto amore ma anche di tanto dispiacere”.

E a proposito di contratti, Pioli ha parlato anche del suo, che andrà in scadenza alla fine di questa stagione: “Nella mia testa il contratto con il Milan non ha scadenza. Ho un rapporto simbiotico con Maldini, Massara, Gazidis. Sto bene a Milanello e abbiamo tutti le stesse ambizioni”.

