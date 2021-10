Roberto Mancini e la Nazionale inguaiati: la Svizzera vince, perché i Mondiali in Qatar 2022 ora sono a rischio

13 ottobre 2021 a

Brutte notizie per Roberto Mancini e l'Italia sulla strada dei Mondiali 2022 in Qatar. La Svizzera vince 4-0 contro la Lituania a Vilnius e raggiunge gli azzurri in testa al Gruppo C delle qualificazioni con 14 punti, avvicinandosi peraltro nella differenza reti. Occhi già puntati alla sfida del 12 novembre all'Olimpico di Roma: la Nazionale, per sentirsi quasi sicura della qualificazione deve vincere lo scontro diretto contro gli elvetici, perché qualsiasi altro risultato renderebbe concreto il rischio di finire nelle Forche caudine dei playoff visto che gli svizzeri oggi sono a +9 nella differenza reti, contro il +11 dei campioni d'Europa in carica. E un nostro intoppo nelle partite rimanenti potrebbe dunque ribaltare la situazione: l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord e la Svizzera la Bulgaria e in caso di arrivo a pari punti nel girone la differenza reti, come ricorda la Gazzetta dello Sport, è il primo criterio a stabilire la classifica.

In caso di ulteriore parità nella differenza reti, allora si considererebbero nell'ordine il numero di gol segnati nel gruppo, i punti negli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, il maggior numero di reti negli scontri diretti, i gol segnati fuori casa (se la parità è tra due squadre) e la classifica Fairplay (con -1 per le ammonizioni; -3 per l’espulsione per doppia ammonizione; -4 espulsione diretta; -5 ammonizione più espulsione diretta). Infine, extrema ratio, il caro vecchio sorteggio.

