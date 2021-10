Rocco Commisso, bomba dagli Usa: "L'Inter dovrebbe essere penalizzata, scudetto falsato"

15 ottobre 2021 a

a

a

Sul fatto che Rocco Commisso sia un presidente particolare non ci piove. Alla Fiorentina hanno imparato presto a conoscerlo, e così non stupisce più di tanto la sua ultima uscita al meeting organizzato negli Stati Uniti dal Financial Times. Da lì il presidente ha attaccato l’Inter, vincitrice dell’ultimo scudetto: “Il problema in Italia è che le regole non valgono per tutti. E questo ha falsato la classifica finale dello scorso campionato di Serie A”.

Milan, una catastrofe? "Diaz indisposto", il rischio di un'altra pesantissima assenza

“Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano - ha dichiarato Commisso - no e altri club lo abbiamo fatto. Io ho sempre fatto il mio dovere: ho messo i soldi, il club non ha debiti, quindi se c’è bisogno di capitale, lo porto io dal Stati Uniti. Altre società non lo hanno fatto. C’erano club che erano ben lontani dal rispettare i requisiti necessari di liquidità. E uno di questi ha vinto il campionato. Successivamente hanno dovuto rettificare il rapporto di liquidità vendendo giocatori come Lukaku e Hakimi. Questo dopo la fine del campionato e non prima. Chi non rispetta le regole stabilite dalla Lega, dovrebbe pagarne le conseguenze, come essere penalizzato in campionato”.

"Morata, niente riscatto". Rivoluzione-Juventus, mossa a fari spenti: due nomi pesantissimi per l'attacco

Una ragionamento che tutto sommato ha una sua logica, anche se l’Inter non ha fatto nulla di illegale nel concreto: “Penso che i tifosi della Fiorentina siano favorevoli alle mie proposte sul fatto che le regole debbano rispettarle tutti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.