Wanda Nara, "come ha scoperto il tradimento di Icardi": spuntano sms inequivocabili

Continua a tenere banco il caso di Mauro Icardi e Wanda Nara. Non ci sono stati sviluppi ufficiali dopo che è avvenuto l’incontro tra i due a Milano e la foto postata da lei senza l’anello. Ma dall’Argentina arrivano voci pesanti, secondo cui Wanda avrebbe chiesto il divorzio al calciatore del Psg dopo aver scoperto il suo tradimento.

Il programma tv LAM, dedicato al gossip, assicura che Icardi avrebbe scambiato dei messaggi con l’attrice China Suarez su Telegram, meno in voga di WhatsApp e più indicato per chattare di nascosto. Secondo quanto riportato, lei avrebbe proposto a lui di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. Wanda invece avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito e sarebbe addirittura arrivata ad hackerargli il cellulare per cercare prove del presunto tradimento.

In tutto ciò Icardi non si è presentato all’allenamento del Psg, ma è tornato a Milano per discutere con la moglie. L’allenatore Mauricio Pochettino in conferenza stampa ha parlato di questo episodio singolare: “Mauro ha problemi personali - ha dichiarato - per questo motivo non si è allenato in questi due giorni. Sarà convocato per domani, ma vedremo. Cercheremo di analizzare la sua situazione e capiremo se potrà essere con la squadra”.

