Conference League, la Roma schiera le riserve in Norvegia e viene travolta 6-1 dal Bodo/Glimt

21 ottobre 2021 a

a

a

Clamorosa sconfitta dei giallorossi che crollano in Norvegia 6-1 e perdono il primato nel gruppo C di Conference League a vantaggio del Bodo/Glimt che gioca una gara perfetta e segna sei gol alla formazione di Mourinho. Gara condizionata dal vento ma Bodo subito in vantaggio all’8’ con Botheim. Raddoppio al 20’ di Berg. La Roma prova a rientrare in gara a fine primo tempo con Carles Perez, ma nella ripresa i padroni di casa dilagano: segnano ancora Botheim, Solbakken (doppietta) e Pellegrino.

Daniele Orsato, sospetti dopo il caos di Juve-Roma: perché vuole fare l'arbitro No-Var

Una gara da incubo per la Roma che praticamente non scende in campo con il Bodo/Glimt che ottiene un successo storico. La squadra di casa batte 6-1 i giallorossi e conquista il primato nel gruppo C di Conference League. Nel primo tempo segnano Botheim e Berg. La riapre Carles Perez ma nella ripresa il Bodo dilaga ancora con Botheim, Solbakken (doppietta) e Pellegrino.

"Sfortunato, ha sbagliato col fischietto". Orsato, disastro a Juve-Roma? La sconcertante teoria dell'ex arbitro

Mourinho aveva scelto di fare ampio turn-over in vista della sfida di campionato di domenica 24 ottobre contro il Napoli: a casa Karsdorp e Zaniolo, oltre a Smalling, Mou ha cambiato 9 giocatori rispetto alla squadra schierata contro i bianconeri: in difesa spazio a Kumbulla al fianco di Ibanez con le fasce affidate a Reynolds e Kumbulla. In mediana Diawara e Darboe hanno sostituito Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti chance a Villar - capitan Pellegrini a riposo - con Carles Perez ed El Shaarawy. Davanti Mayoral. Ma tutto questo non è servito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.