Lewis Hamilton a valanga contro Toto Wolff: "Devi lasciarmi in pace". Ciò che non avete sentito: caos-Mercedes

Nel finale di gara ad Austin, Lewis Hamilton e tutta la Mercedes hanno sperato in una vittoria che sembrava arrivare, ma è poi sfumata quando Max Verstappen ha tagliato per primo il traguardo. In una pista dove Lewis ha vinto cinque volte nella sua carriera, un dominio incontrastato come quello di Sochi, ma conquistata dall’olandese della Red Bull, che ora ha allungato a +12 sull’inglese (287,5-275,5).

Intanto, il nervosismo all’interno del team di Stoccarda è evidente, tanto che anche domenica Lewis ha sfogato tutta la frustrazione contro i suoi uomini via radio, tra cui Toto Wolff: “Lasciami in pace, fratello”, ha detto il numero 44 al suo team principal. E non è la prima volta in stagione che fa così, l’ultima era arrivata nel precedente GP di Turchia, dopo la scelta sbagliata degli uomini di Brackley di non fare rientrare al momento opportuno l’inglese per montare le intermedie.

Le parole di Toto Wolff

E così ora Verstappen ha potuto allungare e, con una Red Bull più completa della W12, può seriamente sperare nel suo primo titolo in carriera. Nel dopo gara, intanto, Toto Wolff ha ammesso a Sky Sports F1 il dispiacere per la sconfitta, facendo i complimenti alla Red Bull: “Penso che ci siano state alcune mosse strategiche interessanti e una grande battaglia — ha detto l’austriaco — Alla fine pensavamo di poter annusare la vittoria, ma nel momento in cui ti avvicini a una macchina è difficile (superare, ndr). Loro hanno optato per una prima sosta super aggressiva, e la scelta è stata audace. Hanno meritato di vincere oggi. Con Lewis non abbiamo parlato. Dobbiamo entrambi superare la cosa. La macchina non era abbastanza veloce con gomma media”. Ora i prossimi appuntamenti in arrivo, rimanendo sempre in America: prima il GP del Messico (7 novembre), poi il Brasile (la domenica seguente).

