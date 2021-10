Mauro Icardi, la lettera a Wanda Nara: "Sono milionario, ma i miei vestiti...". Non solo soldi, le accuse alla moglie

Lorenzo Pastuglia 27 ottobre 2021 a

Il lieto fine dei problemi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, è arrivato con… una lettera. "Stavamo per divorziare, poi me l’ha scritta…”, ha fatto sapere a inizio settimana la modella argentina, motivando così la pace con Icardi, poi confermata da un bacio infuocato postato sui social network. Ma cosa ha scritto Mauro per riconquistare la moglie, addirittura dopo aver firmato le carte della separazione di fronte a un avvocato? Nella giornata di martedì 26 ottobre Yanina Latorre, conduttrice del programma argentino Los ángeles de la mañana - che ha seguito da vicino tutta la vicenda - ne ha letto in diretta alcune righe. E precisato che non si tratterebbe di una lettera scritta a mano, ma di un lungo messaggio su Whatsapp.

"Ancora una volta ti ho dimostrato le cose che ti avevo detto, non ti ho mai mentito, non ho mai inventato niente, ho solo fatto un errore da stro*** — ha scritto Icardi — Lì ci sono le firme su tutto quello che otto anni fa erano i nostri sogni”. E ancora: "Abbiamo raggiunto tutto quello che ci eravamo prefissati di fare. Spero che tu possa beneficiarne, io sarò tranquillo perché so che per il resto della mia vita non avrò niente da rimproverarmi”. Icardi non è un “una persona da cose materiali — ha proseguito l’argentino — Ti ho sempre dato tutto. Sono milionario e mi vesto da H&M e su Amazon, e tu lo sai molto bene. Quindi non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo ignorarmi... come fai? Non sono una m*****, non me lo merito. Spero che con tutto quello che hai voluto tu sia felice”. Per poi aggiungere polemicamente sullo scambio di messaggi con la China Suarez: "Adesso vuoi scriverti con altri, vuoi un altro calciatore. Spero che sia l'uno per cento di quello che sono stato con te. Hai rovinato tutto per una chiacchierata di mer**, una chiacchierata che non significava niente per me. Una chat di cui non fai altro che inviare i dettagli alla stampa. Non me lo sarei mai aspettato, ma sono realista e so che le persone cambiano”.

Così quindi si conclude il messaggio con cui l'ex attaccante dell'Inter avrebbe riconquistato Wanda: "Grazie per tutto quello che siamo stati, grazie per le due figlie che mi hai dato, grazie per avermi reso felice e per aver lottato, grazie per tutto quello che hai fatto. Grazie per avermi dato il supporto di cui ho sempre avuto bisogno, mi dispiace aver perso tutto a causa di un errore. Spero che tu sia felice, e se non è al mio fianco, che tu trovi dove esserlo".

