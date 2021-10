Pavel Nedved, l'esplosione di rabbia in tribuna di fianco ad Agnelli dopo il gol del Sassuolo

28 ottobre 2021 a

La Juventus crolla nel finale contro il Sassuolo dopo aver rimontato un gol di svantaggio ed essere andata vicina alla vittoria. Nel finale la rete di Maxime Lopez regala un'altra sconfitta a Massimiliano Allegri e scatena la reazione a dir poco rabbiosa del vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Le immagini sono divenuto subito virali sui social.

Le telecamere hanno beccato Nedved mentre infuriato al gol del Sassuolo se la prendeva con qualcuno sul terreno di gioco. Prima di lasciare la tribuna il dirigente bianconero ha rivolto la sua furia anche al presidente Andrea Agnelli che fumava un sigaro. Ad aver colpito è stata sicuramente la gestualità esagerata del ceco che non è nuovo a sfoghi di questa portata

Secondo alcune voci, non confermate dalla società, ci sarebbe stato questa mattina un colloquio tra Agnelli e Nedved proprio per i fatti di ieriAllegri è stato molto critico ai microfoni di DAZN nel dopo-partita: “Non dovevamo subire un gol del genere nei minuti di recupero: siamo stati nevrotici, dei polli. Non possiamo attaccare tutti e prendere un gol del genere. Non dovevamo perdere”. E’ una sconfitta grave per i bianconeri che perdono punti sia per il primato che per la lotta per qualificarsi alla Champions League.

