Roma, insulti razzisti a Zlatan Ibrahimovic? La curva dell'Olimpico li paga carissimi: scatta la serrata

Gli episodi di razzismo e discriminazione stavano diventando troppi ultimamente, tanto che ai vertici del calcio italiano si era più volte chiesto di intervenire in modo duro. Anche per questo il giudice sportivo ha deciso di punire la Curva Sud della Roma con la chiusura per un turno per i cori a Ibrahimovic e Kessie di domenica sera in Roma-Milan. La pena è sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, scrive la Gazzetta dello Sport. se durante questo periodo sarà commessa una violazione analoga, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione: quindi il settore verrebbe chiuso per due giornate.

L’attaccante svedese,protagonista del match vintro contro la Roma, si era rivolto a braccia alzate alla curva giallorossa dopo il gol dell’1-0 (tanto che Maresca aveva punito la provocazione con il giallo). Lo svedese è stato preso di mira dai tifosi che hanno cantato "sei uno zingaro".

Gli ispettori della Figc, che al 55' tramite lo speaker dell'Olimpico avevano invitato i sostenitori a interrompere i cori, hanno registrato tutto e invitato il materiale al giudice sportivo che ha deciso di punire l'intero settore (impossibile cercare di individuare i colpevoli, il coro era collettivo). Una decisione dovuta anche ai "buu" rivolti a Kessie dopo la rete del 2-0. Multato con 10 mila euro José Mourinho "per avere, al termine della gara, in prossimità dell'ingresso dello spogliatoio dell'arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose".

