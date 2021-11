Marc Marquez, problemi alla vista e guai muscolari: stagione finita. Tam-tam in MotoGp: "Carriera a rischio"

Lorenzo Pastuglia 09 novembre 2021 a

Marc Marquez, per lui sono problemi a non finire. Se lo spagnolo salterà il GP di Valencia, ultima prova del campionato di MotoGP del 14 novembre, il pilota Honda non sarà presente nemmeno ai test di Jerez in programma per il 18 e il 19 dello stesso mese, per provare la moto della prossima stagione. Il numero 93 soffre infatti di diplopia, come è stato sostenuto nel responso emesso dalla clinica Dexeus di Barcellona, dove il pilota è andato per farsi controllare in una visita medica. L’obiettivo era quello di valutare le conseguenze della caduta subita a fine ottobre mentre faceva motocross, riportando una leggera commozione cerebrale.

La nota della Honda

Così spiega un comunicato del team Honda: “Negli ultimi giorni Marc ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista, motivo per cui questo lunedì è stato visitato dall'oculista dottor Sanchez Dalmau, presso l'Hospital Clínic che ha eseguito i test, che rilevato un nuovo episodio di diplopia”. Ovvero la percezione di due immagini di un singolo oggetto. Così ha porti detto il dottore: “L’esame effettuato a Marc Marquez dopo l'incidente occorso - ha spiegato nella nota del team Hrc - ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro. È stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l'evoluzione clinica. Il quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011”.

I dati di Marquez nel 2021

Per l’otto volte iridato, così, si è concluso in anticipo il Mondiale 2021, con le due vittorie di Austin e Misano. Dopo aver saltato, per l’infortunio di Jerez 2020 all’omero destro, anche i primi due round in Qatar di inizio stagione. Marquez non potrà prepararsi neanche in vista della prossima stagione, dato che sarà costretto a saltare i test di Valencia. E secondo la Gazzetta dello Sport, che rilancia una voce inquietante che corre nel paddock, addirittura la sua carriera potrebbe essere a rischio.

