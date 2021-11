Gp Brasile, pole-Bottas e poi Verstappen. Hamilton, un 10° posto da leggenda: che rimonta!

14 novembre 2021 a

Il sabato della Formula 1 in Brasile iniza a colpi di sanzioni. Verstappen, che ha toccato la Mercedes di Hamilton in parco chiuso dopo le qualifiche, è stato multato di 50mila euro. Lewis è stato invece penalizzato per Drs rilevato irregolare sulla sua Mercedes dopo le prove ufficiali: già penalizzato di 5 posti per il Gp di oggi(cambio del motore termico) nella Sprint Race è partito ultimo, ha messo in piedi una superba rimonta fino al posto 5 e oggiscatterà dalla casella numero 10 (15 sorpassi). Ringraziando il compagno di squadra Bottas, perfetto al via e vincitore della Sprint (oggi parte in pole) proprio davanti a Verstappen che allunga a 21 punti di vantaggio su Lewis. ottimo Sainz terzo, con Perez quarto. IN TV Oggi alle 18 il Gp in diretta Sky, differita su Tv8 alle 21.30.

