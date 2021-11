Alberto Zangrillo presidente del Genoa, ora è ufficiale: il compito affidato al medico dalla proprietà Usa

15 novembre 2021 a

Cambio societario nel Genoa calcio dopo 18 anni. Enrico Preziosi firma le sue dimissioni da presidente e al suo posto arriva il professor Alberto Zangrillo, già primario del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi. Oggi, lunedì 15 novembre, sono arrivate anche le firme dal notaio con il passaggio di proprietà alla Holding americana 777 Partners. Il "closing" ha sancito il passaggio del 99,89% delle azioni e la fine dell'era Preziosi.

Preziosi lascia la carica di presidente e resta nel cda per i rapporti con le istituzioni del calcio. Da sempre tifoso del Grifone, il professor Zangrillo rientra in quelli che erano i parametri ricercati dal fondo americano per la carica di nuovo presidente. Ovvero di un profilo riconosciuto a livello nazionale e che rappresentasse al meglio il tifo genoano.

Nel 2017 infatti, rivela Sky Sport, fu proprio Zangrillo a cercare di convincere Silvio Berlusconi ad acquistare il Genoa, una volta scoperto che Preziosi era alla ricerca di compratori. Alla fine non se ne fece nulla, con l'ex presidente del Milan che un anno più tardi avrebbe dato il via a una nuova avventura calcistica, acquistando il Monza. Adesso è Zangrillo che sale in cattedra, ma non è quella universitaria, ma quella della sua squadra del cuore.

