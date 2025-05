Bologna, festa con sconfitta: il Genoa vince con Venturino

Si chiude con una sconfitta la stagione del Bologna. La squadra di Italiano, nel giorno della festa allo stadio per la vittoria della Coppa Italia, ha perso 3-1 in casa contro il Genoa nel match valido per la 38/a giornata di Serie A. Vitinha porta avanti gli ospiti al 18', poi sale in cattedra il baby classe 2006 Venturino, che firma una doppietta tra il 26' e il 43'. Nella ripresa Orsolini accorcia le distanze al 19' con un tiro al volo di Orsolini, ma il risultato non cambia più. Gli emiliani restano così fermi a 62, all'ottavo posto, mentre i liguri avanzano a 43 punti.