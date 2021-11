Sebastiano Bianchi, "non sopportavo più che gli altri...": parla il cestista, la drammatica ragione dietro alla sua scomparsa

16 novembre 2021 a

a

a

Sebastiano Bianchi, il cestista di 29 anni del Legnano Basket Knights scomparso e ritrovato, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram si scusa con tutte le persone che hanno sofferto per lui e spiega il dramma che sta vivendo: "Da mesi ormai sono tornato a essere schiavo di pensieri negativi che credevo di aver lasciato alle spalle definitivamente". Ma purtroppo non è stato così. "In un momento di profonda crisi non ho trovato via d'uscita se non quella di sparire, in silenzio, senza disturbare", aggiunge. Parole drammatiche quelle della stories, un racconto con il cuore in mano per far capire quali erano le ragioni della sua fuga.

Sebastiano Bianchi sparito e tornato? "Suicidio inscenato", l'ultimo giallo: motivo sconvolgente, cosa non torna

"Non sopportavo più che altri intravedessero questo enorme disagio in me e ne fossero appesantiti o che subissero la mia sofferenza", confessa. "Ma non si può scappare da se stessi", conclude.

"Ero con una donna, mi serviva una pausa". Sebastiano Bianchi si spiega così: cosa proprio non torna, un giallo clamoroso

Quindi ringrazia tutte le persone che sono state vicine a lui e alla sua famiglia con il loro affetto: "Ringrazio chiunque abbia dedicato un pensiero o un messaggio a me e soprattutto alla mia famiglia ho realizzato che ci sono tante persone disponibili ad aiutarmi e sostenermi, nonostante il modo eccessivo di essere e di vivere, ho lasciato qualcosa di buono in voi come voi in me. Vi assicuro che ho sentito questo bene e ne sono sinceramente grato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.