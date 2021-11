Wanda Nara e l'amante China Suarez, "40 minuti di insulti e minacce". L'indiscrezione esplosiva sul confronto

17 novembre 2021 a

Una telefonata di fuoco tra Wanda Nara ed Eugenia China Suarez, la "rivale in amore". Tutta colpa, ovviamente di Mauro Icardi, il bomber del Psg ed ex capitano dell'Inter conteso dalle due bombastiche showgirl argentine. Da una parte la mogli e agente, dall'altra la cantante e amante con cui avrebbe condiviso chat bollenti, video espliciti e pure una notte d'amore a Parigi finita però nel peggiore dei modi, con una bella "cilecca". Secondo i media sudamericani, letteralmente scatenati da due mesi a questa parte a suon di indiscrezioni e fughe di notizie, l'ennesima fuga d'amore riparatrice a Dubai di Wanda e Maurito, il tutto immortalato a favore dei social per rinsaldare la loro immagine pubblica, non avrebbe chiuso il caso. Anzi, la telenovela.

Da Buenos Aires parlano di un confronto al telefono "brutalmente sincero e tremendamente esplosivo" avvenuta nei giorni scorsi tra Wanda e China Suarez, 40 minuti di accuse e parole forti. Secondo Yanina Latorre di Los Angeles de la Mañana, una delle "signore del gossip" argentine, la Nara avrebbe addirittura minacciato la rivale: "Ti avviso! Prima o poi ti incontro". Insomma, la confessione di Eugenia (volata a Parigi "per andare a letto con tuo marito, ma non ho potuto") non sarebbe stata granché apprezzata.

Come ricorda il Corriere dello Sport, poi, se Icardi sta "sistemando" il fronte Wanda ora si affaccerebbe una ulteriore preoccupazione: "È una coppia nata controversa e quindi finirà in maniera controversa, per come è fatta Wanda e per come è fatto Icardi", fanno sapere sempre dall'Argentina. E il fantasma è come da copione quello dell'ex, Maxi Lopez. "Icardi è stato il carnefice nella situazione con Maxi López - sono le parole del giornalista Flavio Azzaro nello show Secretos Verdaderos -. Ha girato pubblicità, ha partecipato a canzoni".







"Questo però è costato a Icardi molti problemi nello spogliatoio dell'Inter e la convocazione con la Nazionale argentina. Icardi vuole separarsi da Wanda Nara tanti mesi fa. Ma la sua più grande paura è quella di aver visto quello che ha sofferto Maxi López". Insomma, chi "sognava" la vendetta morale di Maxi, ex Catania e Milan, rimarrà deluso.

