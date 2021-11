Formula 1 in lutto: è morto Frank Williams, leggendario fondatore della scuderia

28 novembre 2021 a

E' morto oggi 28 novembre all'età di 79 anni sir Frank Williams, fondatore dell'omonima scuderia di Formula 1 britannica. Tra il 1980 ed il 1997, la squadra ha vinto 16 titoli mondiali, sette piloti e nove costruttori.

“Questa mattina Claire Williams mi ha chiamato per informarmi della triste notizia che il suo amato padre, Sir Frank Williams, è morto. Era un vero gigante del nostro sport che ha superato le sfide più difficili della vita e ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori". Così il presidente e amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali ha commentato la scomparsa del leggendario Frank Williams. "Abbiamo perso un membro molto amato e rispettato della famiglia della F1 e ci mancherà moltissimo", ha aggiunto. “I suoi incredibili risultati e la sua personalità saranno impressi per sempre nel nostro sport. I miei pensieri sono con tutta la famiglia Williams e gli amici in questo momento triste", ha concluso Domenicali.

Williams ha fondato Frank Williams Racing Cars nel 1966 dopo una breve carriera come pilota e meccanico. Nel 1977, annunciò la formazione della Williams Grand Prix Engineering, che ancora gareggia in F1. Ha agito come capo della squadra dalla sua formazione fino a settembre 2020. "Il team Williams Racing è davvero rattristato dalla scomparsa del nostro fondatore Sir Frank Williams. Sir Frank era una leggenda e un'icona del nostro sport. La sua scomparsa segna la fine di un'era per la nostra squadra e per lo sport della Formula 1". Così in una dichiarazione, il Ceo e Team Principal della Williams, Jost Capito. "Era unico nel suo genere e un vero pioniere. Nonostante le notevoli avversità nella sua vita, ha guidato la nostra squadra a 16 Campionati del Mondo, rendendoci una delle squadre di maggior successo nella storia di questo sport. I suoi valori, tra cui integrità, lavoro di squadra e una fiera indipendenza e determinazione, rimangono l'etica centrale della nostra squadra e la sua eredità, così come il nome della famiglia Williams sotto il quale corriamo con orgoglio", ha aggiunto.

