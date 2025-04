Flavio Briatore, "tu una volta mi hai licenziato": imbarazzo in diretta

Venire licenziato da Flavio Briatore, durante la carriera di F1, e ricordare il “torto” 30 anni dopo, nei panni di opinionista di Sky Sport UK. Il volto noto a tutti è quello di Martin Brundle, oggi commentatore per la televisione britannica sulla F1, che prima del GP di Jeddah, lungo la griglia, si è presentato davanti all’attuale advisor di Alpine, tornato nel paddock su incarico del Ceo Renault Luca De Meo, e colto stato colto di sorpresa dalla battuta dell’ex pilota: "Piacere, Martin Brundle. Mi hai licenziato una volta”. Briatore, spiazzato, ha risposto con grande sincerità, sorridendo: ”Sì, una volta ti ho licenziato, ma fu un errore farlo". Un botta e risposta tra l’ilarità generale e un leggero imbarazzo, che ha rapidamente fatto il giro del paddock.

L’episodio al quale si riferisce Brundle risale al 1992, quando l’ex pilota correva per la Benetton, team gestito da Briatore, al fianco di un giovane Michael Schumacher. Nonostante una stagione solida, culminata con il sesto posto dopo cinque podi e la presenza spesso nei primi 10 posti della griglia, Brundle fu comunque scaricato a fine anno in favore di Riccardo Patrese, con cui Briatore non coltivò mai un buon rapporto, arrivando a criticarlo più volte durante la stampa prima che il pilota veneto si facesse da parte e concludesse la sua carriera, nonostante un possibile ritorno in pista in Williams al posto di Ayrton Senna (deceduto nell’incidente di Imola al Tamburello).