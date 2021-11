Greta Beccaglia non solo palpeggiata: "Lo sputo sulla mano. E poi...", altra aggressione a telecamere spente

29 novembre 2021 a

"Un palo da prendere a calci". Così dice di essersi sentita Greta Beccaglia, 27 anni, inviata di Toscana Tv palpeggiata in diretta fuori dallo stadio di Empoli da un tifoso della Fiorentina al termine della partita. Non goliardia, ma vera e propria molestia sessuale. L'uomo è stato identificato dalla polizia incrociando le immagini televisive e le riprese delle telecamere dei tornelli e ora potrebbe venire denunciato dalla stessa Beccagla.

Si dice "ferita" per una cosa che "non era mai accaduta nella mia carriera". Oltre alla manata sul sedere, altri due tifosi gli avrebbero rivolto nel giro di pochi secondi altre frasi oscene. A colpirla, spiega la giovane al Corriere della Sera, "l'indifferenza intorno a me. Tutti vedevano, nessuno diceva niente. Ma vuole sapere la dinamica precisa? Prima quell'uomo si è sputato sulla mano e poi mi ha dato uno schiaffo sul sedere, violento, che ha fatto male anche fisicamente". La reazione di Greta è stata signorile, trattenuta ("Scusa, questo non puoi farlo"): "Ero disorientata, sconvolta. Ma cercavo di mantenere un atteggiamento professionale per rispetto nei confronti dei telespettatori".

Giorgio Micheletti, conduttore di A tutto gol, prima ha sdrammatizzato ("Non te la prendere") poi ha staccato il collegamento invitandola, testualmente, "a tirare qualche schiaffo" agli incivili. "Sono stati due minuti e mezzo tremendi - puntualizza ancora la Beccaglia - , dopo le prime molestie c'è stato anche un uomo incappucciato che si è avvicinato per toccarmi. E tutto proprio nel giorno in cui la serie A scendeva in campo con il segno rosso sul volto per sensibilizzare sul tema della violenza alle donne. Assurdo. Mi ha sconvolto lo sguardo di quei tifosi, erano sguardi feroci, da carnefici". Per loro, conclude, era diventata "un palo da prendere a calci, un oggetto su cui sfogare la rabbia. Mi sono anche sentita in colpa. Mi sono anche chiesta se avevo fatto qualcosa di sbagliato, mi sono detta che forse non dovevo mettere i jeans stretti... Nei commenti che sono comparsi sui social nelle ore successive c'è chi fa riferimento proprio ai miei jeans".

