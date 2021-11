Jannik Sinner, "un inutile capolavoro". Coppa Davis, quello che pochi hanno notato contro Cilic

Lorenzo Pastuglia 30 novembre 2021 a

Jannik Sinner-Torino: quello tra l’altoatesino e il PalaAlpitour è un binomio di successo. Non solo la vittoria contro Hurkacz nelle Finals, dopo aver sostituito l’infortunato Matteo Berrettini. In tre partite del singolare di Coppa Davis, infatti, per il tennista 20enne sono arrivate tre vittorie. Il vero e proprio trascinatore della Nazionale italiana di tennis, purtroppo però il capolavoro timbrato ieri, lunedì 29 novembre, contro Marin Cilic non è bastato alla squadra azzurra per superare la Croazia nei quarti di finale.

Queste le parole dell’azzurro dopo il doppio perso contro Metkic-Pavic: “Sono contento di fare parte di questo gruppo. Questa notte è stata più importante di un torneo individuale, anche se abbiamo perso. Abbiamo vissuto un momento difficile per la perdita del nostro Doc, e questo ha reso tutto ancora più complicato. Ma abbiamo dato tutto e non vedo l’ora di giocare di nuovo in Nazionale”.





Ora le meritate vacanze - Per lui, insomma, un mese di esperienze importanti: “Ho imparato tante cose anche nelle ATP Finals, poi giocare la Davis è una sensazione particolare perché giochi per tutto il team, provi emozioni diverse. — ha aggiunto Sinner — C’è più responsabilità e questo ti fa crescere. Il doppio lo devo ancora imparare, ma ho cercato di apprendere da Fabio (Fognini, ndr), che ha tanta esperienza, come anche Simone. Mi ha fatto piacere stare nel team con loro, con tutti i compagni e con il capitano. Qui vinciamo come squadra e perdiamo come squadra”. Questo il suo programma poi per il futuro: “Dal torneo Sofia non mi fermo un giorno, dunque adesso andrò in vacanza e mi rilasserò un po’. Il prossimo anno comincerò con l’ATP Cup, poi ovviamente gli Australian Open e quindi vedremo come impostare il resto della stagione”.

