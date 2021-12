Striscia la notizia, Alberto Zangrillo senza mascherina allo stadio. Lo ribeccano dopo 2 settimane, così

04 dicembre 2021 a

Dopo il servizio di Striscia la Notizia, in onda tutte le sere su Canale 5, in cui Capitan Ventosa mostrava come gran parte di dirigenti, calciatori e ospiti delle società di Serie A non indossavano la mascherina allo stadio, è arrivata una bella vittoria. L'inviato del tg satirico ha infatti potuto verificare che tutti gli interessati, ora, rispettano le regole.

L'inviato del tg satirico Capitan Ventosa infatti si era recato qualche settimana fa allo stadio comunale Luigi Ferraris di Genova il primo giorno del nuovo presidente del Genoa Alberto Zangrillo per verificare il rispetto delle regole: durante la partita il professore, neopresidente scelto dai proprietari americani di 777 Partners anche per la sua conclamata fede rossoblu, era in compagnia dell'infettivologo Matteo Bassetti, collega nel campo sanitario e pure nel tifo, ed entrambi non indossavano la mascherina. Abbastanza imbarazzante, considerando i loro moniti praticamente quotidiani su Covid, assembramenti e rischio di contagio. Ma altri erano stati beccati dal frizzante Capitan Ventosa.

Praticamente nessuno dei dirigenti pizzicati dalle telecamere di Striscia rispettava la legge. Compreso Paolo Maldini al derby con l'Inter, nonostante i tifosi della Curva Sud del Milan, prima della stracittadina, abbia esibito una emozionante coreografia per ricordare il sacrificio dei medici e degli infermieri durante la pandemia.

