Paulo Dybala spaventa la Juve: "Il mio rinnovo può aspettare", la verità dietro a queste parole

Il suo gol nel finale contro il Genoa aiuta a rasserenare di più l’ambiente, nonostante un quarto posto lontano sette punti (34-27) sull’Atalanta. Ma Paulo Dybala, alla fine del match dell’Allianz Stadium vinto contro la squadra di Andriy Shevchenko, ha gelato tutti con dichiarazioni sorprendenti. Il rinnovo è fatto e manca solo la firma? Macché, il contrario.

E il conto alla rovescia è fissato sulla scadenza di giugno, nonostante nelle scorse settimane ci siano stati diversi incontri tra il suo procuratore e i dirigenti della Juve: contatti spesso definiti proficui, che però non hanno portato alla tanto sospirata firma. Oggi, poi, a rallentare il tutto ci si è messa anche l'Inchiesta Prisma: "Il mio rinnovo può aspettare — ha dichiarato infatti lo stesso Dybala al termine del match contro il Genoa — La Juve in questo momento ha altre questioni da affrontare".

Il tempo passa

Parole con le quali il numero 10 bianconero ha voluto sicuramente fare un passo indietro rispetto ai problemi che la società deve affrontare in questo momento, tanto con la giustizia sportiva quanto con quella ordinaria. Se Paulo Dybala non vuole essere al momento un peso per la società, le sue parole sono interpretabili anche in altro modo, ovvero che l’accordo sulla cifra economica tra le parti non è ancora stato raggiunto e che evidentemente ci sono diversi aspetti da sistemare. Distanze che magari verranno colmate, più o meno agevolmente. Di certo però la situazione non è così definita come solo un mese e mezzo fa si credeva. E il tempo scorre…

