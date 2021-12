Olesen, raptus in aereo del super-campione di golf: "Prima le palpa il seno. Poi tira fuori il pe*** e...", orrore da alta quota

Lorenzo Pastuglia 07 dicembre 2021 a

a

a

In carriera ha vinto cinque appuntamenti dello European Tour ed è membro della squadra europea che vinse la Ryder Cup nel 2018. Ma oggi, martedì 7 dicembre, il golfista danese Thorbjorn Olesen, deve fare i conti con un capitolo negativo della sua vita, dato che è comparso in Tribunale a Londra per rispondere alle accuse di molestie sessuali, aggressione e ubriachezza durante il volo British Airways che nel 2019 lo riportava in Europa, a Londra appunto, dagli Stati Uniti, dove aveva preso parte a una tappa del campionato mondiale di golf nel Tennessee. Oltre alle accuse per aver “afferrato e palpato il seno” di una donna e di averne aggredita un’altra, il 31enne è accusato poi di “aver urinato" sul sedile di un passeggero di prima classe mentre era "ubriaco e su di giri”.

"Mentre il tifoso le toccava il sedere....". Greta Beccaglia? Clamoroso a sinistra: cos'è sfuggito a tutti

Sei drink e poi via sull’aereo - Olesen si è giustificato di essere sotto alcol e sonniferi, e di non avere quindi neanche un ricordo, neppure vago. Negando poi ogni responsabilità, e sostenendo di non avere alcun ricordo dell'accaduto visto che aveva assunto alcolici e sonniferi. Il golfista era stato arrestato dopo essere arrivato all'aeroporto di Heathrow. Mentre il processo si sta svolgendo presso l'Aldersgate House Nightingale Court, nella capitale inglese. La corte, inoltre, ha ascoltato anche un altro campione del green, Justin Rose. Il tutto mentre Olesen recentemente ha spiegato di ricordare di aver bevuto cinque o sei drink prima di essere salito sull'aereo, negando però di essersi ubriacato e affermando inoltre di aver preso quattro sonniferi e di non ricordare altro.

"Il celebre politico che mi ha molestato sessualmente": Enrico Silvestrin vuota il sacco, terremoto in Parlamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.