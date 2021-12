Tromso, la maglia con il QRcode? Bomba sulla Fifa: la strage nascosta dei Mondiali in Qatar

Lorenzo Pastuglia 09 dicembre 2021 a

Probabilmente sconosciuta ai più, ma da oggi il Tromsø IL, una squadra che milita nella Serie A norvegese, avrà diversi fan in più. Il motivo? Ha svelato il primo kit nella storia del calcio che porta un QR code. Si tratta di una delle iniziative più particolari di sempre, che sfrutta la visibilità della divisa per portare l’attenzione — di chi usufruirà del codice a scansione — sulle violazioni dei diritti dell’uomo in Qatar. La maglia in questione è la terza divisa ufficiale della squadra ed è stata utilizzata per sensibilizzare su temi piuttosto delicati.

Come funzione il QR Code - Basta scannerizzare il QR code, infatti, e il nostro cellulare andrà automaticamente su una pagina che ci illustrerà una piccola fetta di ciò che accade in luoghi da noi lontani e che spesso, per un motivo o per l’altro, dimentichiamo oppure ignoriamo. Il primo club della storia a portare avanti un’iniziativa del genere. Inoltre, è da sottolineare che tutto ciò avviene dopo che il club norvegese ha denunciato – prima di tutti gli altri – ciò che stava accadendo in Qatar. Un ottimo modo per mettere in primo piano le condizioni umane e non concentrarsi solo sul marketing puro legato alla maglia e al possibile guadagno per il club.

Chi è il Tromso - Il Tromso IL è una società calcistica appartenente all’omonima città, che milita nell'Eliteserien, la massima divisione del campionato norvegese. Nel palmarès due campionati di B nel 2002 e l’anno scorso, oltre a una Coppa Norvegia nel 1986 e 1996. Quindi, tre Nord-Norgesmesterskap (altra coppa locale) nel 1931, 1949 e 1956.

