Max Verstappen trionfa, vergogna nel Regno Unito: in prima pagina, questa roba. Caos in F1

No, tanto per cambiare gli inglesi non l'hanno presa bene. In questo caso si parla di Formula 1, della vittoria iridata di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton, nel folle ultimo gp della stagione, deciso all'ultimo giro dopo le controverse decisioni della direzione gara sulla safety car e sulla conclusione della gara. Ma la storia è scritta: Red Bull e olandese campioni, Mercedes e britannico ko. Fine del regno (almeno per ora).

E così, proprio come dopo la finale di Euro 2020, i tabloid e i giornali inglesi urlano allo scandalo, al furto, e lo fanno con titoli di rara ferocia. Non ci stanno, volevano l'ottavo titolo mondiale di Hamilton, e accolgono la sconfitta in modo scomposto. Una circostanza che pare essere nel loro dna.

Ad aprire le danze il Daily Telegraph, che titola andando dritto al (loro) punto: "Hamilton derubato". Quindi il Daily Mail che parla di "Grand Theft Auto", cioè il termine giuridico utilizzato Oltremanica per indicare i furti d'auto, nonché citazione di un celebre videogioco. No, gli inglesi non l'hanno presa bene...

