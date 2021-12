Bundesliga, catastrofe-Omicron: crollano gli stadi tedeschi, il calcio torna a porte chiuse

22 dicembre 2021 a

L’emergenza Covid spaventa ancora il mondo del calcio. Dal 28 dicembre in Germania tutti gli eventi sportivi, comprese le partite di calcio, si svolgeranno a porte chiuse. Questa la scelta del Governo ufficializzata in conferenza stampa dal neo-cancelliere Scholz. “I grandi eventi sportivi non possono più svolgersi con il pubblico e questo vale in particolare per le partite di calcio.” La Germania è stata il primo Stato a riaprire gli stadi è anche il primo a richiuderli.

La variante Omicron in Germania sta imperversando, alcuni governatori locali avevano già deciso di non far accedere nessuno allo stadio all'infuori degli addetti. Il Bayern e il Lipsia stanno giocando già da un po' le loro partite casalinghe senza il sostegno dei propri tifosi.

Intanto il Covid-19 non allenta la morsa in Inghilterra e la nuova variante Omicron minaccia anche la Premier League. Dopo la decisione della Germania di chiudere al pubblico gli stadi, adesso, anche il massimo campionato inglese, riflette sulla possibilità di impedire ai tifosi di esistere agli eventi sportivi. Il governo Johnson starebbe valutando di chiudere gli stadi anche loro dal 28 dicembre, salvando solo il Boxing Day del 26 dicembre. Un'ipotesi che prende sempre più piedi dopo il forte aumento dei casi registrato nelle ultime settimane in Inghilterra.

