Lewis Hamilton, mossa estrema: la foto che terrorizza Mercedes. Addio F1, è ufficiale?

Dopo l'ultima controversa gara ad Abu Dhabi, quella che ha consegnato il titolo iridato in Formula 1 a Max Verstappen, Lewis Hamilton si è trincerato in un pesantissimo silenzio. Dopo le dichiarazioni a caldo e i complimenti al rivale della Red Bull, nemmeno una parola.

Ma non solo: come è noto sono iniziate a circolare le indiscrezioni su un suo possibile ritiro dalla F1, confermate anche da Toto Wolff. Insomma, troppa rabbia e delusione per le decisioni dei vertici Fia, tanto che il britannico potrebbe anche abbandonare il circus.

E il silenzio stampa prosegue anche sui social: Hamilton su Instagram non pubblica nulla dall'11 dicembre, giorno delle qualifiche ad Abu Dhabi. Insomma, come ha detto Wolff il dolore è "molto grande".

Ora, però, l'ultimo inquietante capitolo di questa strana storia: sui social, Hamilton non segue più nessuno, zero following, insomma neanche la Mercedes, il suo team. Una prova del fatto che ha davvero deciso di lasciare? Certo, il segnale è clamoroso. Hamilton avrà tutte le feste di Natale per riflettere sul suo futuro, ma lo spettro del ritiro prende sempre più consistenza.

