Roberto Mancini, sparata prima degli spareggi: "Penso che vinceremo il Mondiale". Facciamo gli scongiuri

A pochi giorni dalla fine del 2021, Roberto Mancini suona la carica con un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ci saremo perché siamo forti. Perché siamo stati la squadra migliore degli Europei, perché abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo perso una volta sola negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in 10, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite". Un anno dolce-amaro, speciale per la vittoria degli Europei estivi, prima che l’incubo della possibile eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022 si facesse sempre più forte. Alla fine, è la Svizzera ad aver acceduto direttamente alla fase finale come prima del nostro girone, mentre noi dovremo vedercela con la Macedonia del Nord e l’eventuale vincente in finale tra Turchia e Portogallo.

Quel commento su Scamacca

Mancini ha poi parlato di Nicolò Zaniolo, che ha saltato per infortunio gli scorsi Europei: “Può dare tanto, alla Roma e alla Nazionale — ha detto il Mancio —. Dipende tutto da lui: dalla sua condizione fisica e dalla continuità di gioco che saprà dimostrare. In questi tre anni abbiamo avuto la garanzia di Immobile e Belotti e tanti giovani in crescita, di buone qualità. Ultimamente, sì, molti stanno facendo bene”. E su Scamacca, che tanto sta facendo bene: “Ha tutto per diventare un centravanti completo. Segna in tutti i modi: di testa, di piede, da vicino, da lontano, ha fisico e tecnica. All'ultimo raduno gli ho parlato a lungo e gli ho spiegato dove può arrivare con le sue potenzialità”.

“Penso che vinceremo il Mondiale”

Sempre per Scamacca, “vale il discorso fatto per Zaniolo: dipende tutto da lui — ha concluso Mancini — Dalla continuità che saprà trovare. È giovane, deve giocare tanto. Da qui ai playoff ha davanti tre mesi e tre mesi, per un ragazzo, sono tanti. Può crescere ancora molto. Se mancassimo la qualificazione? Non ci penso. Io penso che vinceremo il Mondiale".

