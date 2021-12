Striscia la Notizia, il terrore di Roberto Mancini: "Vero, rischiamo". Cosa gli esce di bocca con Staffelli

27 dicembre 2021 a

Un tapiro d'oro amaro per Roberto Mancini. Raggiunto da Striscia la Notizia, l'allenatore della Nazionale si dice preoccupato: "Rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato". Gli azzurri, infatti, sono a rischio qualificazione e si giocheranno il tutto per tutto ai play off. Per questo Valerio Staffelli, inviato del tg satirico di Canale 5, ha voluto smorzare gli animi consegnando al ct il premio.

Ma Mancini è poco ottimista: "È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite". Infine la battuta: "In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo".

Poche ore prima Mancini aveva cercato di risollevare gli umori dei tifosi. E in un'intervista alla Gazzetta dello Sport aveva commentato così la presenza dell'Italia ai Mondiali in Qatar: "Ci saremo perché siamo forti. Perché siamo stati la squadra migliore degli Europei, perché abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo perso una volta sola negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in 10, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite".

