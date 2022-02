Dybala, addio alla Juventus. Voci dall'Inghilterra: "Chi lo vuole prendere", effetto domino tra i bomber?

05 febbraio 2022 a

Da Joya a Joy, il passo è breve. Paylo Dybala sempre più vicino all'Inghilterra, direzione Liverpool: l'attaccante della Juventus è in scadenza col club bianconero a fine stagione e le parti difficilmente troveranno un'intesa per il rinnovo. Inizialmente sembrava che tutto stesse filando nel verso giusto ma con l'ingresso del nuovo anno la situazione si è praticamente ribaltata, con l'argentino che è sempre più vicino a lasciare Torino. Sul 28enne ex Palermo, non solo l'interesse dei Reds ma avrebbero fatto un sondaggio anche Manchester United, Chelsea e Arsenal.



Le trattative per la Joya sono destinate a diventare una delle telenovele estive. L'occasione è di quelle ghiotte - scrive il Mirror - ma non è un'operazione a costo zero, visto che ci sarebbero comunque diverse commissioni da pagare, comprese quelle dell'agente di Dybala. Prezzi, cifre, somme che possono variare in base all'interesse che suscita il ragazzo. Senza contare che in rosa, il Liverpool, ha già anche Mohamed Salah, che gioca pressoché nello stesso ruolo dell'argentino, Sadio Mane, Roberto Firmino, Diogo Jota, Takumi Minamino, Divock Origi e il nuovo acquisto Luis Diaz. Il rischio, dunque, è di dare il via a un pesantissimo "effetto domino" tra i bomber di mezza Europa.

