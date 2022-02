Maurizio Sarri, il video della "smoccolata" senza precedenti. Roba disgustosa in diretta nazionale

13 febbraio 2022 a

a

a

La Lazio vince e Maurizo Sarri... si libera. I bianco-azzurri centrano il quarto risultato utile consecutivo in campionato, battono 3-0 il Bologna e dimenticano il pesante 4-0 in casa del Milan di mercoledì scorso in Coppa Italia. Il gol di Ciro Immobile su rigore nel primo tempo mette la gara sui giusti binari per gli uomini di Sarri, che nella ripresa chiudono il conto con la doppietta di Zaccagni. L'Olimpico festeggia, per il Bologna dell'ex beniamino laziale Sinisa Mihajlovic è invece sempre più crisi nera.

Ma sui social, al di là dei commenti tecnici, nelle ultime ore sta dominando il video dello sfogo fisico di Sarri a bordo campo. Ripreso (immaginiamo, involontariamente) dalle telecamere di DAZN, l'allenatore toscano che non ha mai fatto dello stile "british" un suo punto di forza si concede, come la definiscein maniera sintetica, un po' corriva ma tremendamente efficace, una clamorosa. "Date un Kleenex a Sarri", infierisce il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino, che poi raccoglie alcuni dei commenti più godibili. "Grande gesto tecnico di Sarri", sottolinea la seguitissima pagina de. "Com'è l'della Lazio? - chiede un utente riferendosi al mercato bloccato a gennaio proprio a causa dello scarso cash in cassa - Quello di Sarri è ai massimi, mai visto tanto muco in un naso". In ogni caso, conclude Dago, il video "è buono per vomitare anche la cena di Natale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.