Lazio-Juventus si chiude con un pareggio

Finisce 1-1 lo scontro diretto tra Lazio e Juventus nel match valido per la 36/a giornata di Serie A, risultato che lascia invariati i distacchi in ottica corsa al quarto posto che vale l'ingresso in Champions League. Entrambe le squadre salgono infatti a quota 64 punti, a +1 sulla Roma in campo lunedì in casa dell'Atalanta. Kolo Muani sblocca il risultato al 6' della ripresa di testa su cross di McKennie. Al 15' una gomitata di Kalulu lascia i bianconeri in dieci uomini. Il forcing finale dei padroni di casa di casa produce il pareggio in pieno recupero con un tocco da due passi di Vecino, al 51'.