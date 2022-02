Max Verstappen, esordio tragicomico con la nuova Red Bull: a Silverstone finisce malissimo

20 febbraio 2022 a

Si accendono i motori, sta tornando la Formula 1: la prima gara della nuova stagione tra poco più di un mese. E le big svelano le nuove vetture: lo hanno fatto Ferrari e Mercedes, mostrando monoposto diversissime (e chissà chi ha sbagliato progetto). E lo ha fatto anche la Red Bull, che ha mostrato un'auto molto più semplice. Il sospetto è che non si tratti della versione definitiva della monoposto con cui Max Verstappen sarà chiamato a difendere il titolo mondiale.

E Red Bull ha organizzato anche un evento a porte chiuse sul circuito di Silverstone, obiettivo permettere ai piloti, insieme a Verstappen il compagno Sergio Perez, di entrare in confidenza con la nuova monoposto prima del primo test pre-stagionale previsto a Barcellona dal 23 al 25 febbraio.

Peccato però che il debutto della Red Bull si sia trasformato in un sostanziale disastro, con la complicità delle condizioni meteorologiche: pioggia e vento hanno infatti impedito a Perez di scendere in pista, costringendolo a sperimentare la nuova Red Bull direttamente a Montmelò. È andata un po' meglio a Verstappen, che almeno è riuscito a salire in macchina, limitandosi a girare per meno di 50 km, ossia meno della metà rispetto a quanto concede il regolamento di Formula per i cosiddetti "shakedown". Esordio sfortunato, insomma, per la Red Bull.

