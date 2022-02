Inter, un altro Brozovic non esiste: rinnovare subito, elogio sperticato di un giocatore unico

Fabrizio Biasin 24 febbraio 2022 a

a

a

Questo pezzo è realmente patetico, di parte, inaccettabile, da straccio del tesserino, volutamente esagerato, porta via spazio ad altri contenuti certamente più meritevoli, non è degno di finire su carta, anche perché la carta costa e neppure poco. Ma sapete che c'è? Chissenefrega. Questo pezzo intende mettere nero su bianco i motivi che elevano l'eterno non-annuncio «Brozovic rinnova con l'Inter» al livello di proclamazioni che hanno simile o anche inferiore importanza tipo "Habemus Papam". Ecco, «Brozovic rinnova con l'Inter» è un non-annuncio perché ripetiamo la filastrocca da un paio di ere geologiche e siamo ancora qui in attesa (ma accadrà entro breve, probabilmente oggi) e nell'universo nerazzurro ha un peso micidiale perché stiamo parlando dell'unico e solo "insostituibile" (ve l'avevamo detto che avremmo esagerato con i salamelecchi). Il croato col numero 77 guadagnerà circa sei milioni di euro a stagione fino al 2026 e nell'era degli stipendi elargiti "ad minchiam" (cit.) possiamo dire con buona certezza che in questo caso ogni centesimo sia più che meritato. È una questione di minuti in campo (in questa stagione 2016, solo Handanovic e Skriniar hanno giocato di più), è una questione di "peso specifico" all'interno della squadra (qualunque pallone passa dai suoi piedi), è una questione di km percorsi (11,708 di media a partita, primo in serie A), è una questione di occasioni da gol create (già 26 quest' anno). Poco? Che poi non sono tanto i gelidi numeri a fare la differenza, semmai i fatti.

Marcelo Brozovic rinnova, ma spesso non gira? Si muove l'Inter: cinque nomi sul piatto, ecco quali

Le rare volte in cui Brozovic manca, l'Inter ne risente. Cioè, la sua importanza si vede proprio quando non c'è, una sorta di «mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?» di morettiana memoria, ma applicato al calcio. E se state pensando «mamma mia che esagerazione», vi diciamo che avete ragione perché, è vero, non stiamo parlando del centrocampista più forte al mondo, ma certamente del più utile, quantomeno all'Inter. In sua assenza, non si trova un sostituto all'altezza, e se anche l'Inter in panchina per assurdo avesse - boh, spariamo un centrocampista fortissimo a caso - Milinkovic-Savic, non sarebbe la stessa cosa. Brozovic è "raro" perché nessuno come lui sa giocare in totale serenità anche quando è pressato da cinque avversari, magari a un metro dalla sua stessa porta. Il pallone scotta? Lui lo raffredda. Il pallone è sporco? Lui lo ripulisce. (Questo pezzo è scritto da un fanatico, è chiaro, ma non dite che non vi avevamo avvertito).

Milan, assalto-scudetto: biglietti a 1 euro per riempire San Siro (e i senatori battono già cassa)

Che poi, a pensarci bene, stiamo parlando dello stesso tizio che fino all'avvento di Spalletti sulla panca beneamata, a Milano, pareva un ufo: la gente lo fischiava, lui si incazzava (febbraio 2018), sembrava tutto apparecchiato per il divorzio. Poi, quello lì, Luciano da Certaldo, lo ha messo al suo posto, ed ecco la magia. E voi direte: «Se fosse realmente tutto questo po-po di calciatore se lo sarebbero venuti a prendere gli squadroni». Può darsi e, infatti, il Barcellona ci ha provato, il Tottenham di Conte pure, il Newcastle che non è uno squadrone ma ha grano a strafottere, anche. Solo che lui, Marcelo, ha rispedito tutti al mittente e questo per un motivo banale ma neanche troppo: il ragazzo ha capito che altrove, probabilmente, avrebbe guadagnato di più ma, forse, avrebbe perso la sua centralità, quella che - per dire - l'anno passato aveva tal Lukaku, attaccante fuggito e già pentito. Lui no, da Milano non si muove e sapete perché? Perché nonostante lo sguardo da attore di Centovetrine, la verità è che no, è tutto tranne che un pirla.

Juventus, "tegola-Champions" per Allegri: McKennie infortunato, quanto resterà fuori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.