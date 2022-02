Yuri Vernydub, dal Real in Champions alla guerra: la storia-simbolo del dramma in corso

28 febbraio 2022 a

a

a

Yuri Vernydub si è fatto conoscere dal mondo del calcio internazionale qualche mese fa, quando con il suo Sheriff Tiraspol ha realizzato uno dei più clamorosi “upset” nella storia della Champions League, battendo il Real Madrid nella fase a gironi. Adesso Vernydub è tornato sulla bocca di tutti, ma purtroppo non per motivi sportivi.

"Sesso con chiunque lo faccia". Chi è questa signorina: guerra in Ucraina e Putin, la sua "offerta indecente"

L’allenatore ha infatti deciso di lasciare il suo impiego per arruolarsi nell’esercito ucraino, impegnato nel respingere l’invasione russa che va avanti ormai da cinque giorni. La notizia ha fatto il giro del mondo dopo che un media ucraino ha pubblicato sui social una fotografia in cui Vernydub indossa l’uniforme mimetica. L’allenatore ha specificato di essere tornato in patria per unirsi ai corpi di difesa territoriale. Tra l’altro in Ucraina è parecchio conosciuto a livello sportivo, dato che ha allenato per quasi un decennio lo Zorya Luhansk.

Il punto più alto della sua carriera è stato toccato di recente, quando nel 2020 ha vinto il titolo nazionale bielorusso con lo Shakhtyor e poi nel 2021 quello moldavo con lo Sheriff, con cui poi è riuscito addirittura a superare i turni preliminari di Champions League e a vincere in casa del Real Madrid, davanti a un Bernabeu incredulo.

"Putin ora non può più tornare indietro". Minaccia nucleare, inferno solo andata. Bremmer choc: lo Zar ha sbagliato i calcoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.