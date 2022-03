Serie A, Fiorentina in festa. Con il Bologna (in dieci) decide Torreira. Finisce 1-0

13 marzo 2022 a

a

a

La Fiorentina ha battuto il Bologna per 1-0 nel match delle 12.30 del 29esimo turno di serie A. I viola hanno controllato il match e sono stati anche avvantaggiati dall'espulsione di Bonifazi al 40' per doppia ammonizione. Nella ripresa la pressione della squadra di Italiano è aumentata ancora e Torreira, dopo aver colpito anche un palo, ha trovato il gol decisivo al 70'. Bologna anche sfortunato con una traversa e un palo colpiti nella prima frazione, con Soriano e Orsolini. La Fiorentina torna alla vittoria e sale a quota 46, momentaneamente a pari punti con la Lazio.

Scatto salvezza per lo Spezia contro il Cagliari. Tra Salernitana e Sassuolo uno spettacolare 2-2

"Sono tre punti che servivano soprattutto a noi stessi, che arrivavamo da tre prestazioni importanti senza raccogliere frutti. Siamo su in classifica, siamo contenti, dobbiamo continuare a spingere. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anche se abbiamo rischiato in qualche occasione, ma siamo felicissimi per i tre punti", ha detto a Dazn il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Quella volta che Lewandoski stava per firmare il Genoa: nel 2010 le visite mediche e l'ok di Gasperini. Poi...

"Ci siamo fatti male da soli, abbiamo preso due pali, è il 17esimo palo che prendiamo, siamo sfortunati", ha commentato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic."Poi abbiamo avuto l'espulsione, la partita è stata equilibrata e abbiamo fatto tutto noi, non so in 11 contro 11 come sarebbe finita. Peccato. Abbiamo perso, ma quando fai questi errori perdi anche con squadre che sono al tuo livello, o anche inferiori".

"Donnarumma rischia la carriera". Rovinato da Mino Raiola? La più impensabile delle indiscrezioni: "Dopo il Bernabeu..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.