Mika Hakkinen, "più veloce che mai": mondiale di Formula 1 già chiuso? Su chi punta tutto

“Max Verstappen? Sono sicuro che sarà più veloce che mai. E lo dico per esperienza personale, so che un campionato vinto ti renderà più veloce di circa due decimi a giro”. Non lo pensa uno qualunque, ma il due volte iridato in F1, Mika Hakkinen. Il ‘finlandese volante’, che vinse due titoli in McLaren nel 1998 e 1999, ha detto la sua sul pilota Red Bull: “È incredibile, ma ti rende davvero più sicuro di te stesso — ha detto l’ex pilota a Beyond all limits, documentario realizzato d F1 TV Pro — e la tua guida diventa più precisa. Non andrai a tutta velocità, ma sai in cosa consiste un buon giro, e penso che Max sia in grado di farlo”.

L’unico dubbio è: “Quale sarà il livello di rischio? Abbiamo visto quanto siano stati grandi i rischi che era disposto a correre, ma resta da vedere se questo trend continuerà — ha aggiunto Hakkinen —. In ogni caso, non credo che un inizio di stagione negativo influenzerà la sua fiducia. La battaglia proseguirà, anche perché la stagione è lunga. Max sa che la squadra dispone di un buon budget e ha tecnici di talento, lui non cambierà, e andrà a tutto gas. Inoltre, ha un lungo contratto con la Red Bull, e sono certo che darà tutto”.

Dopo il controverso finale di Abu Dhabi di dicembre, e il titolo finito all’olandese della Red Bull, la battaglia contro Lewis Hamilton ripartirà questo weekend dal Bahrain, per il via di stagione. Intanto, se Daniel Ricciardo è guarito dal Covid che lo ha colpito scorsa settimana prima dei test, potendo così guidare nel primo GP dell’anno, il virus ha colpito ora Sebastian Vettel. Per l’ex ferrarista, oggi pilota Aston Martin, niente da fare e una quarantena da rispettare. Chi correrà sarà l’ex F1 Nico Hulkenberg, collaudatore e terzo pilota di Silverstone, che già ha corso due GP nel 2020 con il team (allora Racing Point e livrea tutta rosa, prima del cambio-nome anno scorso) al posto di Sergio Perez (nel 2021 passato alla Red Bull, ndr) e Lance Stroll (figlio del capo della scuderia, Lawrence). Nel GP-bis di Silverstone un settimo posto, al Nurburgring un ottavo. Avrebbe dovuto correre anche la prima gara inglese, ma un problema alla power unit gli ha impedito di partire.

