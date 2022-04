Qatar 2022, il sorteggio dei gironi: subito Germania-Spagna, tutti gli abbinamenti

01 aprile 2022 a

Partirà col botto Qatar 2022, il secondo Mondiale di fila senza l'Italia. Sorteggiati i gironi del primo turno per la manifestazione che parte il prossimo 21 novembre, il primo torneo invernale della storia. Ed è già un super Spagna-Germania inserite entrambe nel gruppo E. Nel C ecco Argentina-Polonia. Il Brasile avrà Serbia e Svizzera. La Francia campione del mondo Danimarca e Tunisia. Stuzzica il girone A con Qatar, Senegal e Olanda. "Il mondo sarà riunito in Qatar: per questa ragione vorrei innanzitutto ringraziare il popolo qatarino, il mondo arabo. Grazie per aver organizzato questo evento eccezionale. Congratulazioni alle 29 squadre qualificate e le 3 nazionali che si devono ancora qualificare. Sappiamo che centinaia di milioni di persone, quindi anche i leader mondiali, stanno seguendo questa cerimonia: lancio un appello a loro, impegnatevi nel dialogo e nella pace, basta con i conflitti armati!". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino ha introdotto il sorteggio del Mondiale in Qatar.

Un video ha ricordato Maradona, Banks, Muller e Rossi, quattro grandissimi del calcio mondiale scomparsi in questi anni. Poi ecco i gironi: Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda. Gruppo B: Inghilterra, Iran (che qualcuno sognava potesse essere escluso dalla Fifa con ripescaggio - fantascientifico - proprio dell'Italia), Stati Uniti, vincente Galles-Scozia/Ucraina. Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia. Gruppo D: Francia, vincente Australia/Emirati Arabi-Perù, Danimarca, Tunisia. Gruppo E: Spagna, vincente Costa Rica-Nuova Zelanda, Germania, Giappone. Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia. Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun. Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.

Si parte il 21 novembre con Qatar-Equador e con la fase a gironi che si chiuderà il 2 dicembre. Ottavi di finale dal 3 al 6 dicembre. Quarti il 9 e il 10, poi semifinali il 13 e 14 dicembre. La finale per il 3-4° posto precederà il match che decreterà i nuovi campioni del mondo, in data 18 dicembre. Ancora 3 posti da definire che dipendono dalle sfide di giugno: una sarà una squadra europea, che verrà fuori dalla sfida tra il Galles e la vincente di Scozia-Ucraina; l'altra arriverà dalla sfida tra Costa Rica e Nuova Zelanda. Infine, il Perù di Lapadula si giocherà il mondiale contro la vincente di Australia ed Emirati Arabi Uniti. Quinto mondiale per Messi e CR7, ma anche per il messicano Andrés Guardado, 35enne del Betis.

