Marc Marquez subito in pista a Portimao. Il recupero lampo e il sospetto: ci ha preso in giro?

06 aprile 2022 a

a

a

Un altro lungo stop come a novembre prima del GP di Portimao? Macché, Marc Marquez non vuole aspettare e tira un gran sospiro di sollievo, perché sarà presente al via del GP delle Americhe, valido come quarta tappa del calendario mondiale. Lo spagnolo, che era violentemente caduto nel warm-up del GP d’Indonesia, domenica 20 marzo, sarà al via della gara del Cota. Nelle precedenti ore, così, è decollato dalla Spagna verso il Texas.

Marquez, terrificante incidente in Indonesia: "In stato confusionale", gli vietano di correre | Guarda

Marquez: “Nessun obiettivo, importante tornare in moto” - Proprio martedì, Marquez aveva sostenuto con una Honda Cbr-600 un test per valutare le sue condizioni, che in accordo con il parere dei medici sono risultate sufficienti per poter prendere parte alla gara nel circuito del cuore: dove ha sempre vinto tranne nell’edizione 2019, quando è caduto in fuga solitaria verso la vittoria. “Non mi pongo alcun obiettivo, l’importante è essere tornato in sella alla moto – le parole di Marc Marquez in vista del weekend di gara, rilasciate da un comunicato stampa della Hrc – ho ricordi incredibili in Texas, ma so anche che avrò molto lavoro arretrato da recuperare dato che ho dovuto saltare la tappa in Argentina”. E ancora: “Dopo le buone sensazioni avute nel test in sella alla Honda CBR-600 e avendo avuto l’ok dei medici — ha concluso lo spagnolo — ho così deciso di correre, ci vediamo a Austin”.

MotoGp, Miguel Oliveira trionfa in Indonesia. Poi Quartaro e Zarco, male gli italiani

Pol Espargaró: “Quest’anno ad Austin sarà più efficace” - In Argentina, intanto, ha corso il terzo pilota del team, Stefan Bradl, e il suo compagno Pol Espargaró, scivolato mentre occupava la quarta posizione. Il campione del mondo in classe Moto2 nel 2013 vuole riscattarsi: “L’anno scorso Austin è stata una pista sulla quale ho sofferto parecchio, ma credo che le novità del prototipo 2022 mi permetteranno di essere più efficace — ha detto lo spagnolo — La classifica del campionato è ancora cortissima, nulla è perduto, ma serve tornare a conquistare punti importanti come siamo riusciti a fare all’inizio della stagione in Qatar”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.