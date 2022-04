David Beckham in lacrime: “Quasi soffocava”, quando gli presentano il conto del matrimonio del figlio…

11 aprile 2022 a

“Soffocava e si è commosso anche parlando della nascita del figlio maggiore”. Lo riporta il Sun in merito a David Beckham, che non è riuscito a trattenere le lacrime durante il discorso che ha tenuto al matrimonio del figlio Brooklyn, il 23enne che si è sposato con la 27enne Nicola Peltz. La festa celebrata in una tenuta sull’oceano a Palm Beach, in Florida, non è stata affatto banale, ma è costata ben 3 milioni di sterline.

D’altronde gli sposi hanno celebrato un “doppio matrimonio” per omaggiare i genitori: c’è infatti stata la cerimonia cattolica per la madre e quella ebrea per il padre. Quest’ultimo durante i festeggiamenti ha definito la sua nuova nuora “incredibile”. Il tabloid inglese è riuscito a ricostruire il discorso che l’ex calciatore ha tenuto durante il matrimonio del figlio: “Il discorso di David è andato avanti per circa cinque minuti, finché ha versato una lacrima. Stava parlando di quando è nato Brooklyn e di come voleva proteggerlo. Ha detto che stava dormendo sul pavimento dell’ospedale, tenendo la porta chiusa perché non voleva far entrare nessuno”.

“David ha avuto un groppo in gola - si legge nella ricostruzione del Sun - e ha dovuto fermarsi e riprendere fiato per ritrovare la calma, ma è stato un discorso molto dolce”. Poi Beckham ha reso omaggio alla sposa: “Ti amiamo così tanto. Siamo entusiasti che farai parte della famiglia”. Ovviamente non sono mancati gli ospiti illustri, come lo chef Gordon Ramsay, le vecchie compagne delle Spice Girl di Victoria, le stelle del tennis Serena e Venus Williams.

