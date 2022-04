Kylian Mbappè alla Juventus: "Zebra, arrivo". La prova fotografica, delirio tra i tifosi bianconeri

15 aprile 2022 a

Quella storia su Instagram ci ha messo un nonnulla per accendere gli animi dei tifosi bianconeri. E la suggestione è di quelle grandi: Kylian Mbappé giocherà in futuro alla Juventus? Al momento è un affare impossibile, date che le cifre che superano i 100 milioni per un attaccante inseguito e corteggiato a lungo dal Real Madrid. Club dove poteva finire scorsa estate, prima di essere bloccato dal Psg e rimanere così a Parigi. L'attaccante del Psg, comunque, facendo sognare i tifosi bianconeri. Tutto per colpa di una storia postata su Instagram dall’ex Monaco nella tarda serata di ieri, un messaggio enigmatico: "Zebra, arrivo”, accompagnato da una clessidra. Sicuramente una trovata commerciale, ma da sempre la zebra è il simbolo della Juventus.

I tifosi Juve sognano Mbappé al posto di Dybala e Bernardeschi - Così Mbappé nella notte è stato sommerso di messaggi dai tifosi della Juventus, che hanno iniziato a fantasticare un suo arrivo a Torino al posto di Dybala e Bernardeschi. Il classe 1998, però, non arriverà in Italia in estate a parametro zero dal Psg, questa al momento è una certezza. Troppi i soldi richiesti dal fenomeno transalpino, che è promesso sposo al Real Madrid. In più, se il suo passaggio alla Juve fosse concreto, non sarebbe uscito così allo scoperto sui social. Il tutto è dunque una probabile trovata pubblicitaria, ma intanto i tifosi bianconeri continuano a sognarlo al fianco di Vlahovic.

