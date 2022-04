Olimpia Milano, il terzo quarto piega la GeVi Napoli: vittoria e prove generali per l'Eurolega

Fabrizio Carcano 16 aprile 2022 a

L’Olimpia Milano, in attesa di debuttare martedì nei playoff di Eurolega contro i detentori dell’Anadolu Efes Istanbul, ha fatto le prove generali in campionato, vincendo facile per 90-67 una partita casalinga scontata contro la Gevi Napoli. Partita a pronostico chiuso, troppo ampio il divario tra i partenopei, terzultimi con venti punti, e l’AX Armani seconda con il doppio dei punti, che ha sfruttato l’impegno contro i campani come test in vista della grande sfida di martedì (ore 19) contro l’Efes.

Buona sgambata per un’Olimpia – senza gli infortunati Gigi Datome e Trey Kell, e senza Dinos Mitouglu squalificato per doping, con Hall e Daniels in tribuna per il turn over – che ha dato più spazio agli italiani nelle rotazioni, con Davide Alviti, protagonista con 25 punti, e ha contingentato il minutaggio per i veterani Rodriguez e Hines, affidandosi ai soliti pilastri Melli, Ricci e Shields.

Primo tempo più equilibrato di quanto ci si aspettasse, con Milano subito avanti grazie a 5 punti di Alviti e 5 di Shields sul 14-6 dopo 4 minuti, e Napoli coriacea nel restare attaccata, affidandosi ai canestri degli americani Rich e Mc Duffie per stare in scia ai biancorossi fino al riposo. Primo quarto chiuso sul 18-14, secondo quarto in cui gli ospiti agganciano due volte i biancorossi sul 25-25 e sul 33-33 fallendo anche il tiro del sorpasso, prima del mini allungo milanese per il 43-37 all’intervallo, con 8 di Melli e Shields e 7 di Ricci.

Ripresa con Milano che stringe le maglie difensive e la chiude in un amen accelerando (50-39 al 22’, 55-41 al 24’) fino al 63-41 al 27’ con canestri di esperienza di Hines e Rodriguez e i lampi di Delaney, prima di arrivare al canonico più trenta, sul 75-45, con un ispirato Alviti, a 11 minuti dalla sirena, trasformando l’ultimo quarto in un allenamento.

Milano resta seconda solitaria in classifica, con 42 punti, all’inseguimento della capolista Segafredo Bologna, ma adesso il campionato passa in secondo piano: da martedì scattano i playoff di Eurolega, con due gare casalinghe distanziate di 48 ore contro i campioni europei dell’Anadolu Efes.

L’Olimpia proverà a sfruttare il fattore campo al Forum per portarsi sul 2-0 e poi cercare la terza vittoria la settimana successiva a Istanbul e strappare il biglietto per le Final Four di Belgrado.

“Ora abbiamo due giorni per prepararci al meglio per l’Efes, sono sicuro che saremo pronti. Ho voluto far riposare Hall per averlo più fresco martedì”, ha spiegato coach Ettore Messina. Che almeno la settimana prossima non avrà Gigi Datome: “Non sappiamo quando rientrerà, non ha ancora toccato palla, ha subito un intervento chirurgico e ha bisogno dei suoi tempi di recupero”.

