Roberto Benigni, le balle su San Francesco battute da Gerry Scotti

Dunque una minestra riscaldata. E un’occasione sprecata. Oltretutto la “Serata evento” era fuori tema perché il 4 ottobre 2026 si celebrava l’anniversario della morte di Francesco, mentre il monologo aveva a tema il Cantico delle creature, il cui 800° anniversario è stato celebrato nel 2025.

Non a caso Gerry Scotti, su Canale 5, con la Ruota della fortuna, ha clamorosamente battuto Benigni su Rai 1 (il 25,7% di share contro il 20,2%). Fra l’altro abbiamo appreso un dettaglio dal Corriere della sera: «“Serata evento” dice la Rai, ma in realtà lo spettacolo (Francesco, il Cantico) era già andato in onda quattro anni fa su Paramount+, che certo non ha la platea della Rai, ma altrettanto certo non è un inedito».

Abbiamo espresso i nostri dubbi, domenica, sulla decisione della Rai di celebrare san Francesco, nell’800° anniversario della morte, con il solito monologo in prima serata di Roberto Benigni. Dopo averlo ascoltato il dubbio si è fatto certezza.

"Quando predicava tutti lo stavano a sentire, poteva essere un ottimo leader del Campo Largo, sarebbe stato meravig...

IL TEOREMA PACIFISTA

Nel merito Benigni ha confezionato il “Francesco pacifista”, con enfasi: «Francesco parte come missionario di pace per porre fine al massacro delle Crociate. Convince tanto cristiani a non combattere e poi decide di incontrare il sultano». Sarà vero? Lo storico Franco Cardini, nel suo “Francesco d’Assisi” (Mondadori), un classico scritto anni fa, smonta questo luogo comune diffuso da tempo. Scrive: «Si sono addirittura forzate le fonti... Si è sostenuto, senza giustificazione alcuna, che avrebbe predicato ai crociati di gettare le armi». Cardini parla di una «galleria di sciocchezze».

Alla loro base - spiega - «c’è una grossolana ignoranza di quel che significasse la crociata... La crociata non è mai stata una “guerra di religione”... Non è una “guerra santa” volta alla conversione dei non-cristiani: è un pellegrinaggio armato scopo del quale è la riconquista dei Luoghi Santi... Francesco non avrebbe comunque mai potuto contestare la crociata... Non c’è da stupirsi se Francesco non ha mai detto una parola contro la crociata... Essa era anzitutto il pellegrinaggio, il ritorno alla Casa del Padre, la visita devota alle vestigia terrene del passaggio del Salvatore su questa terra... Francesco vedeva nella crociata anzitutto l’occasione del martirio, la forma più alta e più pura della testimonianza cristiana».

Questa “imitatio Christi” è anche il vero significato della scelta della povertà. Francesco non la “sposò” per ragioni sociali. Neanche perché la povertà, secondo Benigni, significherebbe libertà. Francesco non era un hippy, un “figlio dei fiori”. La ragione della sua povertà è cristologica, il conformarsi a Cristo.