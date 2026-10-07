Realpolitik, Provenzano umiliato: "Nel dubbio lo fate", che roba è il Pd

Un weekend di sfide tra medio-massimi sul ring di Tommaso Labate. A Realpolitik, su Rete 4, ad aprire la “riunione” è il match tra Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e Maria Elena Boschi di Italia Viva.

"Onorevole Boschi, se me lo permette le chiedo scusa, però vi stanno creando la lista di Onorato per togliervi i voti, vi stanno creando la lista di Ruffini per togliervi i voti, è evidente che non vi vogliono in coalizione, ma cosa state a fare?".

Il meloniano scarica una raffica di colpi con l’ex ministra alle corde, in evidente ambasce. «Non avete una compatibilità di programma sulla patrimoniale? È una domanda, perché il centrosinistra non c'è, non ha un programma, non ha una coalizione e dispiace perché stanno già cercando di farsi fuori a vicenda ancora prima di essere al governo».

Quando il padrone di casa gli chiede conto della situazione contingente, Bignami ammette: «C’è sicuramente amarezza perché sono tutti fattori, soprattutto l’inflazione che voi avete appena mostrato, che non dipendono da fenomeni interni alla dinamica nazionale, ma derivano da situazioni che nascono altrove. E dispiace perché giustamente voi oggi date conto del 4 per cento a cui è giunta l’inflazione perché il governo era riuscito a portarla dal 12,6 di ottobre 2022 ai valori del 4 che è sempre sotto il valore medio dell'Eurozona, ma che comunque grava sulle tasche degli italiani». Insomma, questo «è il motivo per il quale poi in questi anni abbiamo assunto misure finalizzate a lasciare circa 21 miliardi l'anno nelle tasche degli italiani, nel tentativo anche di rimediare a quel buco di circa 200 miliardi che se oggi avessimo ci consentirebbero un maggiore aiuto nei confronti dei nostri connazionali».

A incrociare i guantoni sono poi Silvia Sardone e Giuseppe Provenzano. «La ricetta della sinistra è sempre la stessa - affonda la leghista -. Nel dubbio che cosa fa? Nuove tasse. Lo dimostra con la patrimoniale, che tra l’altro nei paesi dove c'è, è stata tolta». «Ma con che faccia parlate di tasse? Avete portato il record della pressione fiscale nel nostro paese. Ma con quale faccia parlate di tasse? Avete portato il record di pressione fiscale», prova l’allungo Peppe il dem. «Tesoro - lo respinge la Sardone -, non voglio svegliarmi la mattina con qualcuno che mette le mani nel conto corrente».