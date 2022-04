Inter-Milan, "il derby che non c'è stato". Chi asfalta senza pietà Pioli e Maldini

21 aprile 2022 a

“Il derby Inter-Milan di martedì? Non c’è stato, assolutamente. Loro dicono che hanno giocato anche bene, ma sembra lontana la cosa. C’è stato quell’episodio che contestano (il gol annullato a Ismael Bennacer per il fuorigioco attivo di Pierre Kalulu, ndr), ma non c’è niente, la partita è stata quella ed è stata super-meritata”. Nicola Berti sfotte così i rossoneri e si gode la vittoria dei nerazzurri, che con il 3-0 sul Milan volano in finale di Coppa Italia. L’ex centrocampista del Biscione è infatti intervenuto a 1 Football Club - 1 Station Radio: “Forse era giusto il 2-0 (ride, ndr), comunque dovevamo passare noi — ha aggiunto — Saluto Maldini (Paolo, attuale d.t. del Milan, ndr). Lo Scudetto se lo sognano, anche il Napoli. Siamo lanciatissimi, non ci fermerà più nessuno”.



Berti: “Le nostre rivali fuori dalle balle nella lotta-Scudetto” - Per Berti è d’obbligo vincerle tutte: “Siamo euforici, parliamo un po’ così, ma è il campo che parla. Non dobbiamo fermarci più un secondo, state scherzando — ha aggiunto ancora a 1 Football Club - 1 Station Radio —? Dobbiamo vincerle tutte, non mi aspetto un pareggio, siamo lanciatissimi. La Coppa Italia è una finale. Il Torino mi sta simpatico, Milan, Juventus e Napoli per lo Scudetto sono fuori dalle balle”.

Biasin: “Se Cairo rispetta promessa, Bremer viene all’Inter” - Intanto il giornalista di fede nerazzurra e firma di Libero Quotidiano, Fabrizio Biasin, ha dato delle informazioni interessanti sul mercato che verrà: "Bremer è vicino a quella forma in cui ha dato l'ok a un suo eventuale trasferimento — ha detto sul canale Twitch di Calciomercato.it — Ma non è l'unica cosa che conta, serve l'accordo con il Torino. Se Urbano Cairo (presidente dei granata, ndr) mantiene la promessa fatta al giocatore, ovvero di non ostacolare il suo addio, l'affare si farà. Altrimenti, sarà più complicata”.



