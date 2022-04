Harry Maguire, bombe in casa? "Hai 72 ore, poi le facciamo esplodere": folli minacce a Manchester

23 aprile 2022 a

Harry Maguire continua a essere perseguitato dai tifosi del Manchester United, o presunti tali. Le scarse prestazioni del difensore inglese, che tra l’altro è titolare anche in Nazionale, hanno scatenato la furia dei fan, che però nelle ultime settimane è sfociata in minacce deprecabili. Dopo il pesante 4-0 subito per mano del Liverpool ad Anfield, il capitano dello United è stato preso di mira come mai accaduto prima.

“Ci sono tre bombe a casa tua, hai 72 ore per lasciare il club o le faremo esplodere”, è la mail minatoria ricevuta dall’agente mentre il calciatore si stava allenando a Manchester. La minaccia è stata subito presa sul serio, dato che non coinvolgeva solo il difensore inglese, ma anche la sua compagna Fern Hawkins e le due figlie. La polizia si è quindi recata subito sul posto con l’unità cinofila, senza però trovare alcun ordigno esplosivo: stando a quanto riportato dal Sun, la donna e le due bambine sono state comunque trasferite in una casa sicura, mentre Maguire è andato momentaneamente a vivere presso l’abitazione di un compagno di squadra.

Il capitano dello United è ancora scosso dall’accaduto e per questo non è stato schierato contro l’Arsenal, nonostante si tratti di uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione in Champions League. “È un altro brutto segno del mondo sempre più pazzo nel quale viviamo”, ha commentato l’allenatore Ralf Rangnick in conferenza stampa.

