L'AX Armani Milano perde per tutti i playoff il play Malcolm Delaney

Saranno playoff in salita per l’AX Armani Milano che in tutta questa post season dovrà rinunciare all’esperto e talentuoso regista americano Malcolm Delaney. L’infortunio alle parete addominale subito tre settimane fa dall’ex Barcellona nella seconda gara casalinga della serie di Eurolega contro l’Anadolu Efes si è rivelato molto più complesso del previsto. Il 33enne play statunitense dovrà restare fermo per altre 5-6 settimane per una serie di terapie riabilitative. La sua stagione è conclusa e di fatto anche il suo impegno con l’Olimpia, che non dovrebbe confermarlo dopo un biennio di alti e bassi e una stagione non convincente, in cui spesso è stato additato dalla tifoseria biancorossa come il capro espiatorio dopo alcune sconfitte.

Il giocatore ha però voluto salutare i compagni e i tifosi con un messaggio diffuso sul sito ufficiale biancorosso: “Desidero ringraziare tutto lo staff e i compagni per aver fatto ogni cosa possibile per aiutarmi nel corso di due anni difficili mentalmente e fisicamente. Sfortunatamente, le circostanze e i tempi sono sfuggiti al nostro controllo. Sono stati due anni speciali, in cui ho giocato in due delle migliori squadre di cui abbia mai fatto parte, ma con tanta sfortuna. Ho apprezzato la mia esperienza a Milano, dentro e fuori del campo. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto, anche se oggi sono soprattutto dispiaciuto di non poter combattere nei playoff con quelli che considero miei fratelli”.

Olimpia Milano, il terzo quarto piega la GeVi Napoli: vittoria e prove generali per l'Eurolega

Milano domenica esordirà alle 17 al Forum nella prima partita della serie contro Reggio Emilia: gara 2 si giocherà sempre al Forum martedì sera. Oltre a Delaney mancherà l’ex di turno, il capitano Niccolò Melli, che potrebbe recuperare la settimana successiva, senza dimenticare la perdita del greco Dinos Mitouglu squalificato da marzo per doping e fuori squadra.



