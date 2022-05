Alberto Giraldino, Addio, ora è irriconoscibile: ecco il suo volto oggi

24 maggio 2022 a

Alberto Gilardino potrebbe di nuovo tornare in campo, ancora una volta come allenatore. L'ex calciatore ha espresso questo desiderio per ritornare di nuovo sulla cresta dell'onda. Era presente allo stadio Giuseppe Meazza di Milano in occasione dell'Integration Heroes Match, ovvero la partita amichevole di beneficienza organizzata dall'ex stella nerazzurra Samuel Eto'o. Tra gli invitati dell'evento campioni del calibro di Totti, Zanetti, Pirlo, Dybala, Maicon, Julio Cesar, Seedorf, Shevchenko e Filippo Inzaghi.

A far parlare, però, è stato anche il cambiamento che Giraldino ha fatto negli anni. È stata infatti ripresa dalle telecamere durante il match la sua nuova 'stempiatura' che quasi nessuno l'avrebbe riconosciuto se non fosse per iL volto inconfondibile. D'altronde si sa, gli anni passano per tutti, e anche i capelli.

Ecco com'è Alberto Giraldino oggi:

Chioma a parte l'ex calciatore vanta un trascorso di 200 gol tra i professionisti. Al momento Giraldino è fermo dallo scorso ottobre, in attesa che qualche panchina lo chiami a sé. Secondo le indiscrezioni, nelle prossime ore qualcosa potrebbe muoversi. Magari un ritorno in serie B? Effettivamente sono molte le società a caccia di un nuovo dirigente tecnico e l'ex centravanti, dal canto suo, aspetta la proposta giusta per ripartire con il botto. Chissà quindi cos'ha in serbo per lui il mondo calcistico.

