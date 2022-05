Qatar 2022, ripescaggio dell'Italia ai Mondiali? Arriva la doccia gelata; così è finito tutto

26 maggio 2022 a

Da quando siamo fuori dai Mondiali, eliminati ai playoff dalla Macedonia del Nord, il tormentone non ha mai smesso di placarsi: la nostra Nazionale verrà ripescata per il torneo di novembre in Qatar? Al momento nessuna possibilità, che erano circolate in seguito ai casi Iran ed Ecuador. La prima selezione per il fatto delle donne lasciate fuori dallo stadio, la Tricolor per quello su Byron Castillo, con l’accusa che avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate. Qualche settimana fa al programma ‘La politica nel pallone’ il presidente della Federgolf ed ex membro Coni, Franco Chimenti, aveva alimentato le speranze: “C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e della squadra più in alto nel ranking: e questa è sicuramente l’Italia”.

"L'Italia può essere ripescata ai mondiali": gossip? No, conferma dai massimi livelli: è febbre azzurra

Mancini: “Al momento non ci siamo, ma se qualcuno si ritira c’è il ranking…”

Speranze subito spente a ‘Un giorno da pecora’ da Evelina Christillin, membro dell’Uefa: “Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali di calcio anche nel caso l'Ecuador venisse espulso — aveva detto — In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo Mondiale”. L’incredibile e impossibile scenario, mercoledì, è stato evocato ancora da Roberto Mancini, che comunque è già a conoscenza delle reali possibilità dell'Italia, ovvero al momento nessuna: "Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali? Bisogna vedere come… è una voce venuta fuori dall'Ecuador o dall'Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira c'è il ranking…".

Byron Castillo, chi è l'uomo che fa sognare l'Italia: c'è lui dietro alla speranza del ripescaggio-Mondiale

Christillin gela nuovamente l’Italia: “Zero possibilità di ripescaggio”

Un'ipotesi che è stata ancora una volta negata oggi dalla Fifa, per bocca ancora di Evelina Christillin: "Mancini ha parlato di ripescaggio dell'Italia grazie al ranking? Se qualcuno si ritira deve essere una squadra europea, in quel caso vale il ranking. Ma se si ritira o viene squalificato un componente di qualunque altra federazione noi non c'entriamo nulla". Per dare speranze all'Italia di essere ripescata ai Mondiali, dovrebbe essere esclusa una selezione europea: "Ma io non vedo ragioni perché questo accada – ha sentenziato la Christillin a ‘Radio Uno’ – secondo me non c'è nessuna possibilità, anche se non vorrei far arrabbiare il tecnico della Nazionale".

